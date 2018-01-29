EREM выиграл пять матчей в чемпионате Кыргызстана по волейболу

EREM выиграл пять матчей в чемпионате Кыргызстана среди мужчин по волейболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, первый тур очередного чемпионата республики среди команд национальной лиги прошел 24-28 января в Бишкеке. Участвовали шесть клубов. Действующий чемпион EREM уверенно начал защиту титула, выиграв все свои матчи и набрав 15 очков. Вторым в турнирной таблице идет «Салам-Алик» (9 очков), третьим – «Дархан» (8 очков).

Чемпионат состоит из трех туров. Второй намечен на конец марта.