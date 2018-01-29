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Спорт

В Бишкеке прошел первый тур чемпионата КР среди команд высшей лиги по волейболу

В Бишкеке 22-28 января прошел первый тур чемпионата Кыргызстана среди мужских команд высшей лиги по волейболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, в стартовавшем сезоне в чемпионате новшество: вместо одной высшей лиги стало две – A и B. Запланировано три тура.

В высшей лиге A за победу боролись пять коллективов. «Ош-Отор» набрал 9 очков и занял первое место. Второй стала команда «ДЕМ» (8 очков), третьей – «Буркут» (6 очков).

В высшей лиге B играли четыре клуба. По итогам тура в лидеры вырвался «Аксы» (9 очков). Следом идут «БАПА Барскоон» (5 очков) и «Ош» (4 очка).
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