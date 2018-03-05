Лидер сборной Кыргызстана по волейболу стал призером чемпионата Таиланда

Капитан национальной сборной Кыргызстана по волейболу Онолбек Каныбек уулу стал серебряным призером чемпионата Таиланда. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Накануне в Таиланде состоялись поединки заключительного, 14-го, тура сезона 2017/2018. Команда Онолбека «Эйр Форс» со счетом 3:0 победила «Саманун Ратчабури» и вышла на первое место в турнирной таблице. Лишь в последний момент в лидеры вырвалась «Накхон Ратчасима». «Бронза» досталась коллективу «Даймонд Фуд».

Онолбек Каныбек уулу попал в команду «Эйр Форс» осенью 2017-го и быстро стал одним из ее лидеров. Там высоко оценили его техничность и мощный удар.