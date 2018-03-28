В столичном Дворце спорта протекает потолок

Во Дворце спорта имени Кожомкула протекает потолок.

В юго-западной части одного из главных спортивных объектов столицы располагается тренировочная зона. Там регулярно проводятся республиканские соревнования, а иногда и международные. Во время недавнего чемпионата Азии по борьбе разминались участники.

В самой трензоне, как ее называют многие спортсмены и болельщики, сухо. А вот в коридоре, по которому атлеты идут из раздевалки на площадку, капает с крыши. В потолке местами зияют дыры.

Часть воды попадает в специально выставленные по такому случаю емкости, часть — на пол. Кое-где образовались лужи.