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Спорт

Кыргызстанцы выиграли 10 золотых медалей на чемпионате Азии по грэпплингу

Кыргызстанцы выиграли 10 золотых медалей на чемпионате Азии по грэпплингу (UWW). Об этом ИА «24.kg» сообщили в оргкомитете состязаний.

@kenigsberg_beka
Фото @kenigsberg_beka. Кыргызстанец Бексултан Омурзаков (в центре) на церемонии награждения ЧА-2018 по грэпплингу

Турнир прошел сегодня в Бишкеке во Дворце спорта имени Кожомкула. Участвовали спортсмены из Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Сборная КР стала второй в командном зачете, пропустив вперед лишь команду Казахстана. Наши борцы завоевали 10 золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые награды.

В разделе Gi (в кимоно) «золото» в своих весовых категориях выиграли кыргызстанцы Бекнияз Карымбай, Токторбай Жусуп, Торокан Багынбай и Достук Жолдошов.

В разделе No-Gi (без кимоно) высшую ступень пьедестала заняли Барчынай Узгенбаева, Манасбек Эркул, Торокан Багынбай, Достук Жолдошов, Бексултан Омурзаков и Узак Садырбек.

Отметим, на ЧА-2017 у сборной КР было 20 медалей, в том числе пять золотых.
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