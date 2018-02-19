Спортивный календарь с 19 по 25 февраля

9-25 февраля. Зимние Олимпийские игры. Пхенчхан (Южная Корея)

Участвуют более 2,9 тысячи атлетов из 92 стран. В программе 15 видов спорта. Подробно о выступлении кыргызстанцев можно узнать здесь.

12-26 февраля. Студенческая лига по волейболу. Бишкек

Среди женщин за победу борются 10 команд. Цель — подготовка к республиканской универсиаде. Ранее стартовые матчи на турнире провели мужчины.

14-26 февраля. Спартакиада «Ден соолук». Бишкек

В программе семь видов спорта: волейбол, настольный теннис, ордо, стритбол, тогуз-коргоол, футбол, шахматы. В качестве спортсменов себя пробуют преподаватели высших и средних профессиональных учебных заведений столицы.

16-24 февраля. Кубок мира среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по пауэрлифтингу. Дубай (ОАЭ)

Кыргызстан представляют пять спортсменов, в том числе именитые Эсен Калиев и Жыргалбек Оросбаев.

19-23 февраля. Кубок Кыргызстана по футзалу. Бишкек, спорткомплекс Sun City

Участвуют восемь женских команд из столицы и регионов. Вначале пройдет групповой этап, затем — плей-офф.

19-25 февраля. Международные соревнования Strandja по боксу. София (Болгария)

Это один из крупнейших и старых турниров в Европе — в этом году он проводится в 69-й раз. Участвуют боксеры из многих стран, в том числе из КР. Некоторые готовились к нему на недавнем мемориале Дуйшенкула Шопокова.

19-25 февраля. Международные соревнования серии Futures среди мужчин по теннису. Шымкент (Казахстан)

За победу борются около 45 мастеров ракетки из 14 стран, в том числе кыргызстанец Данияр Дулдаев.

19-25 февраля. Международные соревнования среди женщин по теннису. Соларино (Италия)

Участвуют более 40 теннисисток из 15 стран. От Кыргызстана — Ксения Палкина.

19 февраля — 2 марта. Международный шахматный фестиваль AeroflotOpen 2018. Москва (Россия)

Игроки, среди которых и кыргызстанцы, разделены на несколько категорий (в зависимости от рейтинга и возраста). Им надо провести девять туров по швейцарской системе.

22 февраля. Международные соревнования M-1 Challenge 88 по смешанным единоборствам. Москва (Россия)

Запланировано 12 боев с участием спортсменов из 11 стран. В их числе два кыргызстанца. В весовой категории до 70,3 килограмма встречаются Ринат Саякбаев и Рубенилтон Перейра (Бразилия). А в весе до 65,8 кг лучший боец ММА КР 2017 года Бусурманкул Абдибаит уулу бьется с Максимом Дивничем (РФ). О подготовке Бусурманкула к турниру читайте здесь.

22-26 февраля. Международные соревнования «Кубок Ала-Тоо 2018» по футболу. Кант, Бишкек

Участвуют 12 команд из Кыргызстана и Казахстана. Одна из главных целей — подготовка к новому сезону.

23 февраля. Соревнования WarriorsCup 2018 по баскетболу 3×3. Бишкек, школа №29

Турнир посвящен Дню защитника Отечества. За победу борются команды, составленные из игроков до 18 лет.

24-25 февраля. Международные соревнования по волейболу. Ош

Турнир проводится в честь мастера спорта, семикратного чемпиона Кыргызстана Алмаза Атабаева. Участвуют семь команд из КР и одна из Узбекистана.