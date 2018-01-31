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Спорт

Расписание выступлений сборной Кыргызстана на зимних Олимпийских играх

В Пхенчхане (Южная Корея) 9-25 февраля пройдут XXIII зимние Олимпийские игры. Разыграют 102 комплекта наград. В программе следующие виды: биатлон, бобслей, скелетон, керлинг, конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, сноубординг, санный спорт и хоккей с шайбой.

Ожидается участие более 2500 атлетов из 92 стран. Среди них два кыргызстанца: 21-летний лыжник Тариэль Жаркымбаев и 23-летний горнолыжник Евгений Тимофеев.

Жаркымбаев стартует в спринте, Тимофеев – в гигантском слаломе и слаломе.

Представляем расписание выступления сборной Кыргызстана. Время бишкекское.

13 февраля. Лыжные гонки. Мужчины. Индивидуальная спринтерская гонка классическим стилем. 20.30-21.45.

18 февраля. Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. 13.15–15.15, 16.45–18.25.

22 февраля. Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. 13.15–14.30, 16.45–18.25.

Делегация КР на ОИ состоит из шести человек: кроме вышеназванных спортсменов в нее входят два тренера и два представителя Национального олимпийского комитета.

На зимней Олимпиаде-2014 от КР должен был выступить горнолыжник Дмитрий Трелевский. Но незадолго до старта он на тренировке получил травму. Его заменил Евгений Тимофеев: в гигантском слаломе он занял 61-е, а в слаломе  41-е место.
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