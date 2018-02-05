Хук справа: как проходил боксерский турнир памяти Дуйшенкула Шопокова

Фото ИА «24.kg». Эпизод турнира по боксу памяти Дуйшенкула Шопокова

Накануне завершился мемориал Героя Советского Союза Дуйшенкула Шопокова – крупнейший международный турнир по боксу в КР. В родных стенах кыргызстанцы выиграли больше половины золотых медалей. Корреспондент ИА «24.kg» побывал на финальных боях.

Турнир проводится не один десяток лет. Было время, на него приезжали спортсмены из дальнего зарубежья. В этот раз участвовали 146 боксеров (139 мужчин и семь женщин) из пяти стран бывшего СССР.

Среди женщин медали разыгрывались в двух весовых категориях. В весе 51 килограмм высшую ступень пьедестала заняла Мадина Гафарова (Таджикистан). В финале она уверенно победила Дилнозу Нематуллаеву (Узбекистан). В весе 60 кг Фарида Пупова (КР) в упорной борьбе одолела Улдану Нурланову (Казахстан). Третье место разделили Мамасали кызы Мээрим и Масадык кызы Алина (обе из КР).

Мужской турнир получился более представительным. Особый интерес вызывали бои с участием узбекистанцев, чья сборная последнее время доминирует на азиатской арене и уверенно смотрится на мировой. Главные звезды узбекского бокса отсутствовали, но их молодые резервисты смотрелись неплохо и доставили местным спортсменам немало хлопот.

В весе 49 кг Туркбай уулу Мирлан (КР) не без труда одолел Надиржона Мирзахмедова (Узбекистан). Сыргак Джансеитов (КР) и Рустам Хамидов (Казахстан) стали третьими.

Чемпионом в весе 52 кг стал узбекистанец Фозилжон Абдумурадов. В бою с нашим Туратом Осмоновым он грамотно использовал свое преимущество в росте и длинные руки. На третьем месте Жандос Алибаев и Ержан Сейит (оба из Казахстана).

В весе 56 кг в финал пробились два кыргызстанца — Сирожиддин Абдуллаев и Алманбет Алибеков. Дрались они с большим энтузиазмом. Судьи решили, что Алибеков больше заслужил «золото». «Бронзу» выиграли Ойбек Жураев (Узбекистан) и Абдувахоб уулу Канатбек (КР).

Интересно, что, кроме медалей, призерам турнира вручали кубки в форме боксерской перчатки. Более оригинальных наград видеть не приходилось.

Фото ИА «24.kg». Кубки для призеров мемориала Дуйшенкула Шопокова

Упорным получился финал в категории 60 кг — с каждым раундом боксеры наращивали темп. Кадырбек уулу Арген (КР) смотрелся интереснее земляка Сейитбека уулу Мунарбека и победил единогласным решением судей. Бронзовыми призерами стали Рахматулло Кузиев (Узбекистан) и Одилжон Фуркатджони (Таджикистан).

По схожему сценарию протекал решающий бой в весе 64 кг между Беком Камчыбековым и Дамирдином уулу Данияром (оба из КР). Камчыбеков, весь турнир демонстрировавший солидный уровень подготовки, вызвал больше симпатии у судей, и получил «золото». Дмитрий Пучнин (КР) и Баходур Усмонов (Таджикистан) – третьи.

«Уровень состязаний радует. Гости приехали хорошие; бои нравятся. За последний год наши боксеры выросли. Появляются звездочки, например, Сыргак Джансеитов и Сирожиддин Абдуллаев, — сказал ИА «24.kg» вице-президент Федерации бокса КР Орзубек Назаров. – В этом году ждем от наших спортсменов медалей на Азиатских играх».

Интригующе выглядело финальное противостояние в весе 69 кг. По прогнозам, наш Эрмек Сакенов должен был побеждать узбекистанца Фазлиддина Мелибоева. Однако тот неплохо оборонялся и умело контратаковал. В итоге молодость победила опыт, и золотая медаль уехала в соседнюю республику. Третье место разделили Максат Кобетай (Казахстан) и Айтбек уулу Таалай (КР).

Одним из украшений турнира стал финал в весе 75 кг. Каныбек уулу Азамат и Ыктыяр Шабданбаев (оба из КР) почти непрерывно лупили друг друга все три раунда. Азамат действовал точнее и стал чемпионом. Ильяс Муканбетов (КР) и Еркебулан Акимбай (Казахстан) — на третьем месте.

Неожиданным для многих оказался вердикт судей по итогам финала в весе 81 кг. Наш Адылбек уулу Эркин атаковал чаще и нанес немало эффективных ударов. Однако победителем признан Мукагали Уралбаев (Казахстан). Ахмаджон Саидов (Таджикистан) и Бахром Фозилов (Узбекистан) завоевали «бронзу».

В категории 91 кг финал не состоялся. Таджикистанец Шухрати Абдулазиззода не вышел на ринг, сославшись на болезнь, и лишил зрителей возможности насладиться мастерством Сергея Паренко. Первое место кыргызстанец получил автоматически. На третьем оказались Мухамеджан Тайбагар (Казахстан) и Жакшылык Кузалиев (КР).

Лишь полтора раунда продлился бой в весе свыше 91 кг. Шермухаммад Хакимов (КР) пропустил удар в бровь и трижды обращался к медику, чтобы тот остановил кровотечение. После третьего раза поединок уже не возобновлялся, и победу праздновал Абиджан Тохиров (Узбекистан). Зиеддин Муминов и Эмил Абышкаев (оба из КР) стали третьими.

Лучшим судьей турнира признан Мукаш Ырсалиев, лучшим тренером – Жылдызбек Ниязалиев, лучшим боксером – Бек Камчыбеков.

Во второй половине февраля наши боксеры отправятся на крупный турнир в Болгарию. Некоторые (например, чемпион Азии-2013 Азат Усеналиев), готовясь к нему, пропустили мемориал Шопокова. Затем будут важные молодежные старты. Летом – Азиатские игры, осенью – юношеская Олимпиада. Самое интересное впереди!