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Спорт

Бусурманкул Абдибаит уулу рассказал о подготовке к турниру M-1 Challenge 88

Чемпион мира по кулатуу эртаймаш, популярный боец-профессионал Бусурманкул Абдибаит уулу готовится к турниру M-1 Challenge 88.

Последний поединок он провел в конце ноября на турнире M-1 Challenge 86, когда в первом раунде нокаутировал бразильца Диего Давеллу. Вскоре подписал контракт с M-1 Global — одной из ведущих организаций России, проводящих состязания по смешанным единоборствам (ММА). За два года, на которые рассчитан контракт, спортсмен проведет под ее эгидой шесть боев. Ближайший состоится 22 февраля в Москве на турнире M-1 Challenge 88. В весовой категории до 65,8 килограмма кыргызстанец схлестнется с россиянином Максимом Дивничем.

На днях Бусурманкул Абдибаит уулу второй раз подряд получил награду лучшему бойцу года в Кыргызстане. Как проходят тренировки, чего он ждет от противостояния с Дивничем и что значит для него очередная престижная премия, спортсмен рассказал ИА «24.kg».

«В декабре 2017-го ездил на сборы в Швецию в бойцовский клуб Allstars. Вернувшись, стал заниматься с тренером Кенжебеком Чекировым и командой Fighter KG. Как обычно, работаем дисциплинированно и по плану, — рассказал Бусурманкул Абдибаит уулу. — В занятиях по-прежнему делаю упор на то, чтобы быть универсалом. Должен доминировать и в стойке, и в партере, и в борьбе».

«Приемы ММА и борьбы оттачиваю у своего тренера, а работу в стойке — в клубе «Гермес Профи». Спарринг-партнеры у меня хорошие — делают все, чтобы случайно не травмировать», — отметил боец.

«Максим Дивнич — экс-чемпион M-1 Global в весе 70 кг, опытный и универсальный боец высокого уровня. Выйдя против такого соперника, получу немало опыта, — отметил спортсмен. — Сейчас я в средней форме. До турнира еще немало времени, за которое успею выйти на пик и буду готов показать все свои навыки».

«Очень рад, что вновь стал лучшим бойцом года. Это не только мое достижение, но и нашей команды, — сказал Бусурманкул Абдибаит уулу. — С одной стороны, эта награда меня мотивирует. С другой — накладывает дополнительную ответственность. Дальше надо работать усиленнее».
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