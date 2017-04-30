Уроженка Кыргызстана Антонина Шевченко выиграла сразу два титула чемпионки мира по тайскому боксу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, в городе Бейруте (Ливан) прошли международные соревнования. В программе было 10 боев. В весовой категории 63,5 килограмма Антонина Шевченко билась с Исой Тидблад Кескикангас (Швеция). «Антонина продемонстрировала отличную технику и грамотную тактику. По итогам пяти раундов победила единогласным решением судей», — сказали в ФТБ КР.

«Одержав победу, Антонина к имеющимся титулам чемпионки мира добавила еще два: по версиям Phoenix FC и WMC», — отметили в федерации.