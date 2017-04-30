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Спорт

Антонина Шевченко выиграла сразу два титула чемпионки мира по тайскому боксу

Уроженка Кыргызстана Антонина Шевченко выиграла сразу два титула чемпионки мира по тайскому боксу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, в городе Бейруте (Ливан) прошли международные соревнования. В программе было 10 боев. В весовой категории 63,5 килограмма Антонина Шевченко билась с Исой Тидблад Кескикангас (Швеция). «Антонина продемонстрировала отличную технику и грамотную тактику. По итогам пяти раундов победила единогласным решением судей», — сказали в ФТБ КР.

«Одержав победу, Антонина к имеющимся титулам чемпионки мира добавила еще два: по версиям Phoenix FC и WMC», — отметили в федерации.
Ссылка: https://24.kg/sport/50879/
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