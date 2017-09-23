Антонина Шевченко триумфально вернулась в смешанные единоборства

Антонина Шевченко выиграла бой на международном турнире Phoenix 3, прошедшем 22 сентября в городе Лондоне (Великобритания). Об этом ИА «24.kg» сообщила президент Федерации тайского бокса КР Елена Шевченко.

Фото Е.Шевченко. Антонина Шевченко радуется выигранному бою на турнире Phoenix 3 в Лондоне

В рамках турнира проходили поединки по правилам тайского бокса и смешанных единоборств (ММА). Антонина провела рейтинговый бой по ММА в весовой категории 61,2 килограмма. Ее соперницей была Анисса Хадау (Нидерланды). Они бились три раунда по пять минут. В итоге Шевченко победила единогласным решением судей.

Это был первый бой Антонины Шевченко по ММА после 12-летнего перерыва и шестой в карьере. Все шесть она выиграла.