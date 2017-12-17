21:55
+1
USD 69.75
EUR 82.22
RUB 1.19
Спорт

Кыргызстанцы стали вторыми по итогам Кубка вызова Азии по хоккею

Кыргызстанцы стали вторыми по итогам Кубка вызова Азии по хоккею с шайбой. Об этом сообщает официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

Соревнования среди команд, составленных из игроков до 20 лет, завершились сегодня в городе Куала-Лумпуре (Малайзия). В последнем матче малазийская сборная со счетом 7:2 переиграла команду ОАЭ.

Хозяева льда стали чемпионами, завершив турнир со 100-процентным показателем (12 очков). Следом идут сборные КР (9 очков), ОАЭ (6), Филиппин (3) и Индии (0).

В рамках турнира сборная КР уверенно победила команды Филиппин, ОАЭ и Индии, а Малайзии проиграла.
Ссылка:
просмотров: 906
Версия для печати
Материалы по теме
Сборная Кыргызстана разгромила команду Индии на Кубке вызова Азии по хоккею
Сборная Кыргызстана крупно проиграла в третьем туре Кубка вызова Азии по хоккею
Сборная Кыргызстана по хоккею выиграла второй матч на Кубке вызова Азии
Канадские фанаты забросали хоккеистов 24 тысячами плюшевых медведей
Сборная Кыргызстана по хоккею разгромила соперника на старте Кубка вызова Азии
Юные хоккеисты из Кыргызстана стали чемпионами турнира в США
Спортивный календарь с 4 по 10 декабря
Наш Овечкин: как юный хоккеист из Кыргызстана прорывается в НХЛ
Юные хоккеисты из Кыргызстана выступят на турнире в США
В Кыргызстане выбрали президента Федерации хоккея
Популярные новости
Промах года! Александр Кокорин не&nbsp;забил с&nbsp;метра в&nbsp;пустые ворота Промах года! Александр Кокорин не забил с метра в пустые ворота
Сборная Кыргызстана крупно проиграла в&nbsp;третьем туре Кубка вызова Азии по&nbsp;хоккею Сборная Кыргызстана крупно проиграла в третьем туре Кубка вызова Азии по хоккею
Канадские фанаты забросали хоккеистов 24&nbsp;тысячами плюшевых медведей Канадские фанаты забросали хоккеистов 24 тысячами плюшевых медведей
Танцоры из&nbsp;Кыргызстана победили на&nbsp;турнире в&nbsp;ОАЭ Танцоры из Кыргызстана победили на турнире в ОАЭ
Бизнес
АКЦИЯ! Выгодные покупки с&nbsp;программой &laquo;Бонус плюс&raquo; от&nbsp;БТА Банка продолжаются АКЦИЯ! Выгодные покупки с программой «Бонус плюс» от БТА Банка продолжаются
Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG&nbsp;Q6a в&nbsp;O!Store Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG Q6a в O!Store
Кыргызтелеком проведет модернизацию системы биллинга Кыргызтелеком проведет модернизацию системы биллинга
10&nbsp;преимуществ новых дебетных карт от&nbsp;Kyrgyzkommertsbank 10 преимуществ новых дебетных карт от Kyrgyzkommertsbank