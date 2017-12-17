Кыргызстанцы стали вторыми по итогам Кубка вызова Азии по хоккею с шайбой. Об этом сообщает официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

Соревнования среди команд, составленных из игроков до 20 лет, завершились сегодня в городе Куала-Лумпуре (Малайзия). В последнем матче малазийская сборная со счетом 7:2 переиграла команду ОАЭ.

Хозяева льда стали чемпионами, завершив турнир со 100-процентным показателем (12 очков). Следом идут сборные КР (9 очков), ОАЭ (6), Филиппин (3) и Индии (0).

В рамках турнира сборная КР уверенно победила команды Филиппин, ОАЭ и Индии, а Малайзии проиграла.