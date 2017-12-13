Сборная Кыргызстана по хоккею разгромила соперника на старте Кубка вызова Азии

Сборная Кыргызстана по хоккею с шайбой разгромила соперника на старте Кубка вызова Азии. Об этом сообщает официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

Соревнования среди команд, составленных из игроков до 20 лет, начались 12 декабря в городе Куала-Лумпуре (Малайзия). Сборные Индии, КР, Малайзии, ОАЭ и Филиппин играют по круговой системе. В первый день наша команда по воле жребия отдыхала. Сегодня в дебютном поединке одолела сборную Филиппин – 12:4.

Первый период завершился со счетом 4:2 в пользу сборной КР. Голы в ее составе забили Николай Магиев (5-я и 20-я минуты) и Андрей Тришкин (10-я и 14-я минуты).

Во втором периоде кыргызстанцы увеличили преимущество – 9:3. Отличились Мирбек уулу Эрсултан (25-я и 34-я минуты), Денис Попов (30-я минута), Исламбек Абдыраев (33-я минута) и Эрназар Исаматов (38-я минута).

В третьем периоде забили Кылымбек Калкабаев (41-я минута), Николай Магиев (44-я минута) и Исламбек Абдыраев (54-я минута).

В своем следующем поединке, намеченном на 14 декабря, отечественная сборная сразится с командой ОАЭ.