Сборная Кыргызстана крупно проиграла в третьем туре Кубка вызова Азии по хоккею с шайбой. Об этом сообщает официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

Соревнования продолжаются в городе Куала-Лумпуре (Малайзия). Сегодня кыргызстанцы со счетом 1:6 уступили малайзийцам. Усилиями Жанболота Тагаева наша команда открыла счет уже на 54-й секунде поединка. Однако затем забивали только хозяева: четыре гола в первом периоде и по одному во втором и третьем.

Отечественная дружина занимает второе место в турнирной таблице. В дебютном поединке она разгромила сборную Филиппин, затем уверенно одолела команду ОАЭ. В матче заключительного тура, намеченном на 17 декабря, кыргызстанцы сразятся с аутсайдерами турнира, индийцами.

В состязаниях участвуют сборные, составленные из игроков не старше 20 лет.