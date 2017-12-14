Сборная Кыргызстана по хоккею выиграла второй матч на Кубке вызова Азии

Сборная Кыргызстана по хоккею с шайбой сегодня выиграла второй матч на Кубке вызова Азии (до 20 лет). Об этом сообщает официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

Соревнования продолжаются в городе Куала-Лумпуре (Малайзия). Во втором туре кыргызстанцы со счетом 10:2 победили представителей ОАЭ. В первом периоде соперники вели (2:1), однако наши перехватили инициативу и довели дело до разгрома.

Отличились Кылымбек Калкабаев (15-я минута), Эрамир Шамырканов (19-я минута), Андрей Тришкин (20-я, 25-я, 32-я и 42-я минуты), Жанболот Тагаев (26-я минута), Мирбек уулу Эрсултан (40-я, 45-я и 55-я минуты).

После этой победы сборная КР вышла на первое место в турнирной таблице. Днем ранее в своем дебютном поединке она разгромила Филиппины (12:4). Следующий матч кыргызстанцы проведут 16 декабря против малайзийцев.