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Спорт

Сборная Кыргызстана разгромила команду Индии на Кубке вызова Азии по хоккею

Сборная Кыргызстана сегодня разгромила команду Индии на Кубке вызова Азии (до 20 лет) по хоккею с шайбой. Об этом сообщает официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

Соревнования проходят в городе Куала-Лумпуре (Малайзия). Сборные КР и Индии встречались в рамках заключительного, четвертого тура. Отечественная дружина взяла верх со счетом 13:2. В ее составе отличились Исламбек Абдыраев (3-я и 16-я минуты), Жанболот Тагаев (11-я и 53-я минуты), Николай Магиев (23-я минута), Айнидин Ибраимов (34-я и 51-я минуты), Эрамир Шамырканов (36-я минута), Олег Писмаков (37-я минута), Адил Бекмуратов (40-я минута), Кылычбек уулу Ислам (53-я минута), Денис Попов (54-я минута) и Мирбек уулу Эрсултан (59-я минута).

Интересно, что десятую и одиннадцатую шайбу кыргызстанцы забили с интервалом лишь в 11 секунд.

На этом сборная КР завершает выступление на турнире. Ранее она разгромила на нем команды Филиппин и ОАЭ, а Малайзии уступила. Немного позже состоится последний матч состязаний, в котором сразятся команды ОАЭ и Малайзии. Итоговое положение команд в турнирной таблице станет известно по его окончании.
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