Сезон-2017 для Федерации бразильского джиу-джитсу в Кыргызстане сложился успешно. В августе на чемпионате Азии ее представители завоевали «золото», два «серебра» и две «бронзы». А на недавних Азиатских играх выиграли «золото» и «бронзу». В обоих случаях высшую ступень пьедестала занял президент федерации, 23-летний Абдурахманхаджи Муртазалиев. О развитии любимого вида спорта в КР и своих победах он рассказал ИА «24.kg».

В детстве наш герой около пяти лет посвятил дзюдо. Джиу-джитсу и почти идентичным ему грепплингом увлекся в 18 лет. В джиу-джитсу его лучшим результатом до недавней поры была серебряная медаль на чемпионате Азии-2016. В грепплинге выигрывал «серебро» на чемпионатах мира, Азии и Европы.

Есть идея

— Чем привлекло джиу-джитсу?

— Мы со старшим братом Муртазали узнали о нем около шести лет назад, находясь на учебе в Малайзии. Первый же турнир дружно выиграли. Джиу-джитсу нам так понравилось, что, вернувшись на родину, решили его тут развивать. В 2012-м создали федерацию. Чуть позже открыли клуб Kyrgyzstan Top Team. Квалифицированных тренеров по джиу-джитсу в стране не было, и мы стали приглашать их из-за рубежа. Большой вклад в становление этого вида в КР внес бразильский специалист Бруно Барбоса.

Джиу-джитсу похоже на самбо и дзюдо: упор делается на выполнение болевых и удушающих приемов. Основная цель — выиграть схватку досрочно. Наш вид бешено развивается в мире. Уверен, однажды его включат в программу Олимпиады.

Фото из архива А.Муртазалиева. На международных соревнованиях, 2016 год

— В регионах страны ваш вид освоили?

— Да. На чемпионате КР-2017 выступили 26 команд из пяти областей. Пробуют себя на наших турнирах дзюдоисты и самбисты.

Перспективных джитсеров много и среди новичков, и среди тех, кто приходит из других видов. Увы, некоторые бросают тренировки из-за занятости на учебе или работе. Другие не могут раскрыть свой потенциал, так как редко ездят на зарубежные турниры. Чтобы регулярно вывозить большую команду, надо много средств. В последнее время эта проблема решается: заместитель директора Госагентства КР по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Арпачиев и глава Дирекции по неолимпийским видам спорта Жоомарт Шамканов помогают в финансовом плане. В том, что мы с нуля подняли наш вид спорта в КР, есть и их заслуга.

Вместе с Иорданией, Кореей, ОАЭ и Японией наша страна сегодня входит в пятерку лучших в Азии по уровню развития джиу-джитсу.

В Ашхабад — через США

— Как готовились к Азиаде?

— Тренировался дважды в день восемь месяцев. С февраля по май занимался в специализированной спортшколе в США. Спарринг-партнерами в основном были именитые бразильцы. Занятия, конечно, пошли мне на пользу. Но я туда приехал не нулевым, а уже с наработанной базой. Сразу начал выигрывать турниры и завоевал в общей сложности 11 золотых и три бронзовые медали. Чем хороши занятия в США — за короткий срок можно провести множество схваток и получить важный соревновательный опыт.





Здорово помогли в подготовке тренеры по дзюдо Сергей Кладнов и Сергей Мистрюков: составляли программу занятий, ездили с нами на сборы на Иссык-Куль. Благодарен своему первому тренеру Турату Кулубаеву и брату Муртазали, ныне являющемуся наставником сборной КР. Он вкладывает в меня душу.

Фото из архива Абдурахманхаджи Муртазалиева. На чемпионате Азии-2016

— Кто из соперников на Азиаде доставил больше всего хлопот?

— Из четырех схваток самой тяжелой была четвертьфинальная, где мне противостоял иорданский спортсмен. У него черный пояс, тренируется в Америке. Ранее мы с ним встречались трижды, и по числу побед он лидировал — 2:1. Теперь счет равный.

Я был нацелен на «золото» и знал, что с помощью Всевышнего добьюсь своего. Это пока главное достижение в моей спортивной карьере.

Брат тоже выступил. Он в своей весовой категории был явным фаворитом. Но в 1/8 финала допустил небольшую ошибку и проиграл представителю Бахрейна, который в итоге стал чемпионом.

— Судейство было справедливым?

— Идеальным. Не то что на некоторых прошлых турнирах. Но был другой момент: при жеребьевке организаторы почему-то поместили сильных спортсменов в одну часть турнирной сетки. Потому и пришлось мне на ранней стадии бороться с иорданцем, а Муртазали — с бахрейнцем.







— Как отметили победу?

— Ел до отвала, чего в обычное время себе не позволяю. Выступил почти самым первым и оставшееся до возвращения в КР время отдыхал — смотрел соревнования, качался, плавал в бассейне. Про тренировки тоже не забывал, правда, они были не такими напряженными, как в Бишкеке. А еще лечил старые травмы, благо на Азиаде были врачи из Международного олимпийского комитета.

— В этом году вы выиграли немало. Какие теперь цели?

— О победах уже забыл. Не думал, что это произойдет так легко! Хочется просто тренироваться дальше. Впереди много соревнований. В апреле 2018-го в ОАЭ пройдет чемпионат мира среди профессионалов. В августе в Индонезии — летние Азиатские игры. Подготовка к ним уже началась. Самое главное — не «поймать звезду». Иначе потом будет тяжело.

Муртазали Муртазалиев как главный тренер сборной также поделился впечатлениями от Азиады.

Фото из архива М.Муртазалиева. Главный тренер сборной КР по бразильскому джиу-джитсу Муртазали Муртазалиев

— В составе нашей команды в Ашхабад ездили девять человек. Могли выиграть не две, а четыре медали. Один спортсмен опоздал на схватку за «бронзу» всего на минуту, и ему присудили поражение. Другой перед турниром внезапно похудел. При весе 76 кг ему пришлось бороться в категории до 85 кг . Уступил в первом круге, а так тоже наверняка был бы в тройке.

Почти все ребята выступили в Ашхабаде в свою силу. Некоторым пока не хватает соревновательного опыта. За время, оставшееся до летней Азиады, будем его накапливать. Надо выступить не менее чем на 10 турнирах, и каждый из них будет этапом подготовки к ней. Думаю, в Индонезии завоюем минимум три медали.

Жизнь в удовольствие

— Есть мысли попробовать себя в смешанных единоборствах? Джиу-джитсу на них похоже.

— Нет. Хочу и дальше развиваться как джитсер и продвигать свой вид в КР.

— Когда можно начинать заниматься джиу-джитсу?

— В 13-14 лет. А до того желательно окрепнуть, походив на плавание или спортивную гимнастику. Выбирая секцию по джиу-джитсу, важно не ошибиться с тренером и попасть к хорошему специалисту.

— Сами тренируете?

— Для души занимаюсь с детьми. Но времени, чтобы сосредоточиться на работе тренера, нет. Ежегодно участвую в 10-12 местных и зарубежных турнирах. Имею квалификацию рефери и, бывает, сужу состязания. В этом году получил диплом экономиста и сразу поступил в Академию физической культуры и спорта на второе высшее.

— И как вы все успеваете?!

— Очень просто: спорт приносит мне удовольствие.