Ариет Бекишов принес Кыргызстану первую медаль на Азиатских играх в Ашхабаде

Ариет Бекишов принес Кыргызстану первую медаль на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Официальное открытие Азиады пройдет в городе Ашхабаде (Туркменистан) 17 сентября. Однако по трем видам спорта состязания начались уже сегодня. Среди них джиу-джитсу, где и выступал Бекишов.

Кыргызстанец боролся за победу в весовой категории 62 килограмма. Он стартовал на стадии 1/4 финала и победил Нантапонга Вонгкуну (Таиланд). В следующей схватке Бекишов не справился с Хусейном Бакшем Сафари (Афганистан) и завершил выступление с бронзовой наградой.

Напомним, КР на Азиаде представляют около 150 атлетов. Они выступят в 17 видах спорта из 21, включенного в программу игр.