Клуб EREM не попал в плей-офф чемпионата Азии по футзалу

Ошский EREM не попал плей-офф клубного чемпионата Азии по футзалу. Об этом сообщает официальный сайт Азиатской футбольной конфедерации.

В городе Хошимине (Вьетнам) завершился последний матч группового этапа группы А. Встречались команды «Тайсоннам» (Вьетнам) и «Ал Дафра» (ОАЭ). Вьетнамцы взяли верх со счетом 2:0.

По итогам трех туров три из четырех команд этой группы набрали по шесть очков. В 1/4 финала имеют право выступать по два лучших клуба от каждой из предварительных групп. По дополнительным показателям (итогу личных встреч и разнице забитых и пропущенных мячей) первое место в группе А заняла «Ал Дафра». На втором - «Тайсоннам», на третьем – EREM.

Напомним, в рамках состязаний EREM победил «Тайсоннам» и австралийский «Вик Виперс» и уступил «Ал Дафре».