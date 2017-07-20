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Спорт

Ошский EREM победил в первом туре лиги чемпионов Азии по футзалу

Ошский EREM сегодня победил в первом туре лиги чемпионов Азии по футзалу. Об этом сообщает официальный сайт Азиатской футбольной конфедерации.

Соревнования начались в городе Хошимине (Вьетнам). На предварительном этапе EREM играет в группе А. Ему противостоят «Аль Дафра» (ОАЭ), «Тайсоннам» (Вьетнам) и «Вик Виперс» (Австралия). В первом туре кыргызстанцы бились с вьетнамцами. Те открыли счет на восьмой минуте встречи. На 19-й минуте Максадбек Алимов восстановил равновесие, а уже через 10 секунд Дилшат Кадыров вывел EREM вперед.

Во втором тайме Максадбек Алимов отличился еще два раза (31-я и 37-я минута), один мяч забил Байгазы Уланбек (38-я минута). Вьетнамцы тоже забили трижды - на 34-й, 38-й и 40-й минуте. Итоговый счет - 5:4 в пользу EREM.

В другом матче этой группы «Аль Дафра» одолела «Вик Виперс» - 4:1. 22 июля во втором туре EREM сразится с «Аль Дафрой».

На видео полная запись матча «Тайсоннам» - EREM:
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