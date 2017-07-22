Ошский EREM крупно проиграл во втором туре клубного чемпионата Азии по футзалу

Ошский EREM сегодня крупно проиграл во втором туре клубного чемпионата Азии по футзалу. Об этом сообщает официальный сайт Азиатской футбольной конфедерации.

Соревнования продолжаются в городе Хошимине (Вьетнам). Во втором туре группового этапа в группе А отечественный клуб встречался с командой «Ал Дафра» (ОАЭ). В первом тайме зрители голов не увидели, а вот во втором арабы были неудержимы и отличились четырежды. Итог – 4:0 в пользу «Ал Дафры».

По итогам матча EREM (три очка) сохраняет второе место в турнирной таблице. 20 июля в первом туре он победил вьетнамский «Тайсоннам» - 5:4. 24 июля в заключительном туре ошский клуб сразится с командой «Вик Виперс» (Австралия).

Видео матча EREM – «Ал Дафра»: