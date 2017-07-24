Ошский EREM победил в третьем туре клубного чемпионата Азии по футзалу

Ошский EREM сегодня победил в третьем туре клубного чемпионата Азии по футзалу. Об этом сообщил официальный сайт Азиатской футбольной конфедерации.

Соревнования продолжаются в городе Хошимине (Вьетнам). В заключительном, третьем, матче группового этапа EREM встречался с командой «Вик Виперс» (Австралия). За полминуты до конца первого тайма усилиями Адилета Култаева отечественный клуб вышел вперед. До конца игры зрители голов больше не увидели – 1:0 в пользу EREM.

Напомним, в первом туре ошский клуб победил вьетнамский «Тайсоннам» (5:4), а во втором не справился с «Ал Дафрой» из ОАЭ (0:4). По итогам трех туров на счету EREM шесть очков. Позднее состоится поединок «Тайсоннам» –«Ал Дафра», по итогам которого станет ясно, в какой последовательности команды финишируют в турнирной таблице и кто получит путевку в плей-офф.

Матч «Вик Виперс» – EREM на клубном чемпионате Азии по футзалу: