Кыргызстанка выиграла «золото» на интеллектуальной Олимпиаде

Кыргызстанка выиграла «золото» на международной Олимпиаде по интеллектуальным видам спорта. Об этом сообщила Федерация тогуз-коргоола КР.

По ее данным, соревнования прошли в Пардубице (Чехия). В заключительный день состоялся турнир по турецкой игре мангала. Наша Жаныл Сагынбекова набрала 5,5 очка и заняла первое место.

Ранее на этой Олимпиаде кыргызстанцы отличились на турнирах по тогуз-коргоолу, хавалису, бао, овари, ум эль-багара и пассупанди. На их счету три золотые, серебряная и четыре бронзовые медали. Сборная КР заняла второе место в медальном зачете, пропустив вперед лишь команду Казахстана.