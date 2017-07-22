14:19
+30
USD 68.85
EUR 80.21
RUB 1.17
Спорт

Кыргызстанка выиграла «золото» на интеллектуальной Олимпиаде

Кыргызстанка выиграла «золото» на международной Олимпиаде по интеллектуальным видам спорта. Об этом сообщила Федерация тогуз-коргоола КР.

По ее данным, соревнования прошли в Пардубице (Чехия). В заключительный день состоялся турнир по турецкой игре мангала. Наша Жаныл Сагынбекова набрала 5,5 очка и заняла первое место.

Ранее на этой Олимпиаде кыргызстанцы отличились на турнирах по тогуз-коргоолу, хавалису, бао, овари, ум эль-багара и пассупанди. На их счету три золотые, серебряная и четыре бронзовые медали. Сборная КР заняла второе место в медальном зачете, пропустив вперед лишь команду Казахстана.
Ссылка:
просмотров: 177
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец выиграл «золото» и «бронзу» на интеллектуальной Олимпиаде
Кыргызстанец победил на международной интеллектуальной Олимпиаде
Кыргызстанец занял третье место на международной интеллектуальной Олимпиаде
Кыргызстанец выиграл две медали на международной интеллектуальной Олимпиаде
На Иссык-Куле прошла спартакиада «Здоровая нация — процветающая страна»
Кыргызстанцы успешно выступили на Кубке Центральной Азии по тогуз-коргоолу
Популярные новости
Борцы из&nbsp;Кыргызстана выиграли пять медалей в&nbsp;первый день чемпионата Азии Борцы из Кыргызстана выиграли пять медалей в первый день чемпионата Азии
Сборную КР&nbsp;разгромили во&nbsp;втором туре отбора на&nbsp;чемпионат Азии по&nbsp;футболу Сборную КР разгромили во втором туре отбора на чемпионат Азии по футболу
Сборная Кыргызстана проиграла отборочный матч чемпионата Азии по&nbsp;футболу Сборная Кыргызстана проиграла отборочный матч чемпионата Азии по футболу
В&nbsp;яблочко! Как проходил чемпионат Кыргызстана по&nbsp;стрельбе из&nbsp;лука В яблочко! Как проходил чемпионат Кыргызстана по стрельбе из лука
Бизнес
Уже завтра&nbsp;&mdash; Noize MC&nbsp;на&nbsp;O!PEN AIR 2017 Уже завтра — Noize MC на O!PEN AIR 2017
Путешествуйте по&nbsp;миру с&nbsp;роумингом от&nbsp;MegaCom Путешествуйте по миру с роумингом от MegaCom
Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; народный выбор! «Элдик Интернет» от MegaCom — народный выбор!