Кыргызстанец выиграл две медали на международной интеллектуальной Олимпиаде

Кыргызстанец выиграл две медали на турнире по тогуз-коргоолу в рамках 28-й международной Олимпиады по интеллектуальным видам спорта. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, состязания проходят в городе Пардубице (Чехия). В программе 10 игр семейства манкала. Участвуют 80 спортсменов из 11 стран, в том числе девять кыргызстанцев. На турнире по тогуз-коргоолу медали разыгрываются в дисциплинах «блиц», «стандарт» (среди взрослых), «рапид» (среди молодежи) и среди компьютерных программ.

«Два комплекта наград уже разыграно, – отметила федерация. – В блице наш Анарбек Джамакеев завоевал серебряную, а в стандарте – бронзовую награду».