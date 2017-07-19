Кыргызстанец победил на международной интеллектуальной Олимпиаде

Кыргызстанец Камчыбек Касымов победил на международной Олимпиаде по интеллектуальным видам спорта. Об этом сообщила Федерация тогуз-коргоола КР.

По ее данным, соревнования продолжаются в городе Пардубице (Чехия). Сегодня Касымов выступил на турнире по игре бао, которая так же, как и тогуз-коргоол, входит в семейство настольных игр манкала. В пяти турах он одержал четыре победы и занял первое место. Повержены представители Австрии, Израиля, США и Франции.

Кроме того, на турнире по игре овари (также из семейства манкала) наш Анарбек Джамакеев выиграл «бронзу».

Олимпиада завершится 22 июля. Ранее наши спортсмены завоевали на ней три медали.