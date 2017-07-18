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Спорт

Кыргызстанец занял третье место на международной интеллектуальной Олимпиаде

Кыргызстанец занял третье место на международной Олимпиаде по интеллектуальным видам спорта. Об этом сообщила Федерация тогуз-коргоола КР.

Федерация тогуз-коргоола КР
Фото Федерация тогуз-коргоола КР. Справа на пьедестале - бронзовый призер международной Олимпиады по интеллектуальным видам спорта Камчыбек Касымов

Соревнования проходят в городе Пардубице (Чехия). Члены сборной Кыргызстана продолжают радовать медалями. Президент Федерации тогуз-коргоола Камчыбек Касымов выступил на турнире по хавалису, который так же, как и тогуз-коргоол, входит в семейство настольных игр манкала. Впервые играя в хавалис  (истоки этой игры в Омане и Занзибаре), он уверенно преодолел предварительный этап и в финальной группе выиграл «бронзу».

Напомним, ранее в рамках этой Олимпиады наш Анарбек Джамакеев завоевал две медали на турнире по тогуз-коргоолу.
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