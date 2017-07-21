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Спорт

Кыргызстанец выиграл «золото» и «бронзу» на интеллектуальной Олимпиаде

Кыргызстанец Бектур Тинибеков выиграл две медали на международной Олимпиаде по интеллектуальным видам спорта, продолжающейся в городе Пардубице (Чехия). Об этом сообщила Федерация тогуз-коргоола КР.

Федерация тогуз-коргоола КР
Фото Федерация тогуз-коргоола КР. Бектур Тинибеков - чемпион международной интеллектуальной Олимпиады

По ее данным, 20 июля в рамках Олимпиады прошли соревнования по играм ум эль багара и пассупанди. В первой из них Тинибеков завоевал «золото», а во второй – «бронзу».

Напомним, ранее на этой Олимпиаде кыргызстанцы отличились на состязаниях по тогуз-коргоолу, хавалису, бао и овари. Все эти виды входят в семейство интеллектуальных игр манкала.
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