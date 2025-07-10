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Спорт

Чемпионат Азии по борьбе (U-20). Кыргызстанец Рустам Садыков завоевал бронзу

В Бишкеке продолжается чемпионат Азии по греко-римской борьбе среди спортсменов не старше 20 лет. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

В весовой категории до 97 килограммов в схватке за бронзу кыргызстанец Рустам Садыков обыграл представителя Китая — 12.2.

Ранее Жанторо Мирзалиев (до 67 кг) стал чемпионом Азии, а Эрбол Озгонов (до 60 кг) и Ильгиз Каныбеков (до 72 кг) завоевали серебряные медали.

Напомним, накануне Эмирлан Дуйшеналиев (до 63 кг) выиграл золото, Кутман Калбаев (до 55 кг) — серебряную медаль, а Адилет Абыкеев (до 77 кг) — бронзу.
Ссылка: https://24.kg/sport/335867/
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