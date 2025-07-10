В Бишкеке продолжается чемпионат Азии по греко-римской борьбе среди спортсменов не старше 20 лет. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

В весовой категории до 67 килограммов Жанторо Мирзалиев в финале был сильнее Файозбека Эшмирзаева из Узбекистана — 9:3.

Кыргызстанец обыграл представителей Таджикистана, Индии и Ирана.

Ранее в весовой категории до 60 килограммов Эрбол Озгонов завоевал серебряную медаль.

Напомним, накануне Эмирлан Дуйшеналиев (до 63 килограммов) завоевал золото, Кутман Калбаев (до 55 килограммов) — серебряную медаль, а Адилет Абыкеев (до 77 килограммов) — бронзу.