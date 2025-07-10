Чемпионат Азии по борьбе (U-20). Кыргызстанец Ильгиз Каныбеков завоевал серебро

В Бишкеке продолжается чемпионат Азии по греко-римской борьбе среди спортсменов не старше 20 лет. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

В весовой категории до 72 килограммов Ильгиз Каныбеков в финале уступил Ахмаду Кодирову из Узбекистана — 5:9.

Отметим, до решающей схватки кыргызстанец обыграл представителей Казахстана и Японии со счетом 17:0.

Ранее Жанторо Мирзалиев (до 67 кг) стал чемпионом Азии, а Эрбол Озгонов (до 60 кг) завоевал серебряную медаль.

Напомним, накануне Эмирлан Дуйшеналиев (до 63 кг) завоевал золото, Кутман Калбаев (до 55 кг) — серебряную медаль, а Адилет Абыкеев (до 77 кг) — бронзу.