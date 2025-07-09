Чемпионат Азии по борьбе (U-20). Кыргызстанец завоевал бронзовую медаль

Сегодня в Бишкеке стартовал чемпионат Азии по греко-римской борьбе среди спортсменов не старше 20 лет. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

В весовой категории до 77 килограммов Адилет Абыкеев в схватке за третье место оказался сильнее представителя Узбекистана Бекмурода Рустамова.

Напомним, ранее еще один кыргызстанец Эмирлан Дуйшеналиев (до 63 килограммов) завоевал золото, а Кутман Калбаев (до 55 килограммов) — серебряную медаль.

Отметим, кыргызстанцы выиграли 18 медалей на чемпионате Азии по спортивной борьбе среди спортсменов не старше 15 лет.