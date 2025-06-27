Боксеры из Кыргызстана примут участие в Кубке мира в Казахстане

Сборная Кыргызстана по боксу выступит на Кубке мира в Казахстане. Об этом сообщила федерация данного вида спорта в соцсетях.

КР представят пять спортсменов под руководством главного тренера Данияра Тологон уулу и старшего тренера Акыйката Абаева — Мирозахид Имамназаров (до 60 кг), Омар Ливаза (до 65 кг), Алмаз Орозбеков (до 70 кг), Нурадин Рустамбек уулу (до 75 кг), Омурбек Бекжигит уулу (до 80 кг).

Турнир под эгидой международной федерации World Boxing пройдет в Астане с 30 июня по 6 июля. Будут разыграны 20 комплектов медалей среди мужчин и женщин.