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Спорт

Кубок Азии. Названы футболисты расширенного состава сборной Кыргызстана

Тренерский штаб под руководством Александра Крестинина определил список игроков в сборную Кыргызстана для подготовки к отборочным матчам Кубка Азии — 2023. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

Учебно-тренировочный сбор стартовал 23 мая в Бишкеке.

По его итогам сформируют окончательный список из 23 футболистов, которые и попадут в заявку.

В списке:

  • вратари: Валерий Кашуба («Дордой»), Калыс Акималиев («Абдыш-Ата»), Эржан Токотаев («Туран», Казахстан), Артем Прядкин («Нефтчи»);
  • защитники: Бекжан Сагынбаев («Дордой»), Александр Мищенко («Дордой»), Кайрат Изаков («Абдыш-Ата»), Християн Браузман («Абдыш-Ата»), Данила Сокирченко («Абдыш-Ата»), Камолидин Ташиев («Абдыш-Ата»), Валерий Кичин («Енисей», Россия), Тамирлан Козубаев («Истерн», Гонконг);
  • полузащитники: Турсунали Рустамов («Нефтчи»), Азим Азаров («Дордой»), Абай Боколеев («Дордой»), Муролимжон Ахмедов («Нур-Баткен»), Бахтияр Дуйшобеков («Алай»), Виктор Майер («Айнтрахт Рейн», Германия), Николай Давыдов («Фрайзинг», Германия), Кайрат Жыргалбек уулу («Аксу», Казахстан), Фархат Мусабеков («Туран», Казахстан), Мирбек Ахматалиев («ПДРМ», Малайзия), Алимардон Шукуров («Неман», Беларусь), Гулжигит Алыкулов («Кайрат», Казахстан), Одилжон Абдурахманов («Бунедкор», Узбекистан), Эрбол Атабаев («Динамо Махачкала», Россия), Бекназ Алмазбеков («Галатасарай», Турция);
  • нападающие: Мирлан Мурзаев («Алга»), Эрнист Батырканов («Абдыш-Ата»), Эльдар Молдожунусов («Нефтчи»).

Отборочные матчи Кубка Азии пройдут в Бишкеке между сборными группы F, куда вошли Сингапур, Мьянма, Таджикистан и Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/sport/234437/
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