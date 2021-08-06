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Спорт

Олимпиада-2020. Айаал Лазарев проиграл в утешительном турнире по борьбе

Кыргызстанец Айаал Лазарев провел встречу в утешительном турнире по вольной борьбе в весовой категории до 125 килограммов за бронзовую медаль Олимпийских игр.

Он проиграл Таха Акгюлю из Турции (0:4).

Напомним, в 1/8 финала Дэн Гейбл Стивенсон из США оказался сильнее кыргызстанца, выиграв встречу досрочно со счетом 10:0. Однако соперник вышел в финал, поэтому у кыргызстанца появился шанс на медаль.

Через час начнет борьбу в весовой категории до 65 килограммов еще один кыргызстанец Эрназар Акматалиев.

Кыргызстанцы завоевали три медали — бронзовую Мээрим Жуманазарова, серебряные — Акжол Махмудов и Айсулуу Тыныбекова.
Ссылка: https://24.kg/sport/203262/
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