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Спорт

Айсулуу Тыныбекову признали лучшей спортсменкой Кубка мира

Айсулуу Тыныбекова признана лучшей спортсменкой Кубка мира по спортивной борьбе 2020 года, который с 12 по 19 декабря проходил в Сербии.

На турнире она выступила в весовой категории до 62 килограммов, досрочно выиграв все четыре схватки с общим счетом 47:2 и забрав золото. По итогам кубка ее признали лучшей спортсменкой по вольной борьбе.

Напомним, что сборная Кыргызстана по борьбе заняла второе командное место на Кубке мира, завоевав три золотые и пять бронзовых медалей. Вернувшиеся с кубка призеры были отмечены властями страны.

Лучшие броски Айсулуу Тыныбековой на Кубке мира в Сербии в одном видео можно посмотреть здесь.

Айсулуу Тыныбековой 27 лет. Она борец вольного стиля, трехкратная чемпионка Азии, чемпионка мира, призер различных соревнований международного уровня.
Ссылка: https://24.kg/sport/178026/
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Айсулуу Тыныбекову признали лучшей спортсменкой Кубка мира