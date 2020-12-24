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Спорт

Лучшие броски Айсулуу Тыныбековой на Кубке мира в Сербии в одном видео

Международная федерация греко-римской, вольной и женской борьбы опубликовал видео с лучшими бросками Айсулуу Тыныбековой на Кубке мира в Сербии.

«Действующая чемпионка мира победила четырех соперниц и завоевала золото в весовой категории до 62 килограммов. Первых трех соперниц она одолела со счетом 33:2, а в финале одержала верх над Анастасией Григорьевой из Латвии», — написали в федерации.

Напомним, в финал Айсулуу Тыныбекова вышла, одержав три досрочные победы со счетом 10:0, 10:0, 13:2.

В схватке за первое место она досрочно одолела Анастасию Григорьеву из Латвии со счетом 14:0.
Ссылка: https://24.kg/sport/177779/
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