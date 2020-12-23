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Спорт

Второе командное место на Кубке мира: власти поздравили спортсменов с победой

И. о. президента спикер парламента Талант Мамытов поздравил членов национальной сборной по борьбе, завоевавших призовые места на Кубке мира в Белграде, и тренерский состав. Об этом сообщает пресс-служба аппарата главы государства.

Айсулуу Тыныбекова, Жоломан Шаршенбеков, Мээрим Жуманазарова, Руслан Царев, Калы Сулайманов, Айпери Медет кызы, Исламбек Орозбеков и тренеры были приглашены на эту встречу.

«Несмотря на пандемию и иные трудности, вы беспрестанно тренировались и трудились, преодолели все препятствия и достигли отличных результатов. Весь Кыргызстан болел за вас. Ваши победы дали вдохновение всему народу, вы — наша гордость. Уверен, это начало новых достижений, и флаг нашей страны будет гордо развеваться на многих соревнованиях», — сказал Талант Мамытов, выразив надежду, что отечественные спортсмены также достойно выступят на предстоящих Олимпийских играх в Японии.

Айсулуу Тыныбекова от имени членов сборной команды выразила благодарность всем соотечественникам и болельщикам за поддержку. Она отметила тяжкий труд главного тренера сборной Нурбека Изабекова, который внес большой вклад в развитие женской борьбы и прославил Кыргызстан на весь мир.

«Уверена, что в скором будущем появятся новые имена выдающихся кыргызстанских чемпионов, а для этого каждый спортсмен должен неустанно тренироваться и быть патриотом», — сказала Айсулуу Тыныбекова.

Талант Мамытов вручил спортсменам и тренерам денежные призы, выделенные из резервного фонда главы государства.

Отметим, сборная Кыргызстана по борьбе заняла второе командное место на Кубке мира, завоевав 3 золотые и 5 бронзовых медалей.
Ссылка: https://24.kg/sport/177713/
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