Кыргызстанки завоевали золото и бронзу Кубка мира по борьбе

Мээрим Жуманазарова завоевала золото Кубка мира по женской борьбе в весовой категории до 68 килограммов. Об этом сообщил сайт соревнований.

В финале она выиграла Аделю Ганзличкову (Чехия) со счетом 8:2.

Кыргызстанка Айпери Медет кызы выиграла бронзовую медаль Кубка мира по женской борьбе в весовой категории до 76 килограммов.

В схватке за третье место она выиграла Екатерину Букину из России со счетом 11:8.

Ранее золото выиграли в женской борьбе Айсулуу Тыныбекова и Жоламан Шаршенбеков в греко-римской.

Индивидуальный Кубок мира по вольной, греко-римской и женской борьбе проходит 10-20 декабря в Белграде (Сербия).

Из-за переноса Олимпиады UWW решил провести полноценный чемпионат мира. Но после отказа некоторых стран от участия организаторы решили назвать соревнования Индивидуальный Кубок мира.