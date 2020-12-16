Айсулуу Тыныбекова выиграла золото Кубка мира по борьбе

Айсулуу Тыныбекова выиграла золото в весовой категории до 62 килограммов Кубка мира по женской борьбе. Бой закончился несколько минут назад.

В финал она вышла, одержав три досрочные победы со счетом 10:0, 10:0, 13:2.

В схватке за первое место она досрочно одолела Анастасию Григорьеву из Латвии со счетом 14:0.

В финал, который состоится вечером 16 декабря, прошла также Мээрим Жуманазарова в весовой категории до 68 килограммов.

Ранее золото выиграл Жоламан Шаршенбеков.

Индивидуальный Кубок мира по вольной, греко-римской и женской борьбе проходит 10-20 декабря в Белграде (Сербия).

Из-за переноса Олимпиады UWW решил провести полноценный чемпионат мира. Но после отказа некоторых стран от участия организаторы решили назвать соревнования Индивидуальный Кубок мира.