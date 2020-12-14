Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков завоевал золото Кубка мира по борьбе

Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков в весовой категории до 60 килограммов в финале выиграл у россиянина Степана Мариняна. Бой закончился несколько минут назад

Ранее бронзовым призером стал Руслан Царев.

Из-за переноса Олимпиады UWW решил провести полноценный чемпионат мира. Но после отказа некоторых стран от участия организаторы решили назвать соревнования Индивидуальным Кубком мира.

В состав команды из Кыргызстана вошли 20 спортсменов.

Индивидуальный Кубок мира по вольной, греко-римской и женской борьбе проходит 10-20 декабря в Белграде (Сербия).