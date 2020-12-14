00:11
USD 84.80
EUR 102.86
RUB 1.16
Спорт

Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков завоевал золото Кубка мира по борьбе

Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков в весовой категории до 60 килограммов в финале выиграл у россиянина Степана Мариняна. Бой закончился несколько минут назад

Ранее бронзовым призером стал Руслан Царев. 

Из-за переноса Олимпиады UWW решил провести полноценный чемпионат мира. Но после отказа некоторых стран от участия организаторы решили назвать соревнования Индивидуальным Кубком мира.

В состав команды из Кыргызстана вошли 20 спортсменов.

Индивидуальный Кубок мира по вольной, греко-римской и женской борьбе проходит 10-20 декабря в Белграде (Сербия).
Ссылка: https://24.kg/sport/176543/
просмотров: 326
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец Руслан Царев выиграл бронзовую медаль Кубка мира по борьбе
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
БГК готов выделить более 8 миллионов сомов для профилактики и лечения ВИЧ
Битва за пост мэра Бишкека. Асхат Осмонов передумал бороться за должность
Почему умирают молодые, а пневмония — это COVID-19, объяснил Эркин Джаманбаев
Гостей турнира, организованного братьями Матраимовыми, решили не фотографировать
Как женскую сборную по борьбе провожали на чемпионат мира. Фоторепортаж
Грозная на ковре и добрая вне его. Как Мээрим Жуманазарова покоряет мир борьбы
Спортивный календарь с 11 по 17 февраля
Спортивный календарь с 21 по 27 января
Популярные новости
Скорость, тактика, точность. Первый турнир по&nbsp;спортивному страйкболу в&nbsp;Бишкеке Скорость, тактика, точность. Первый турнир по спортивному страйкболу в Бишкеке
Кыргызстанец Рафаэль Физиев на&nbsp;турнире UFC 256 отправил в&nbsp;нокаут Ренато Мойкано Кыргызстанец Рафаэль Физиев на турнире UFC 256 отправил в нокаут Ренато Мойкано
В&nbsp;Бишкеке открылся электронный тир В Бишкеке открылся электронный тир
Определились все участники плей-офф Лиги Европы УЕФА Определились все участники плей-офф Лиги Европы УЕФА
Бизнес
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
Купите авто в&nbsp;кредит от &laquo;‎Бакай Банка&raquo; и&nbsp;выиграйте BMW 750&nbsp;Li Купите авто в кредит от «‎Бакай Банка» и выиграйте BMW 750 Li
Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и&nbsp;печати на&nbsp;тканях Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и печати на тканях
14 декабря, понедельник
23:50
«Шрек» и «Темный рыцарь» стали национальным достоянием США «Шрек» и «Темный рыцарь» стали национальным достоянием...
23:41
Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков завоевал золото Кубка мира по борьбе
23:32
Гололед не только в Бишкеке. Набирает популярность видео из Киева
23:17
В Бишкеке задержан мошенник, спекулировавший на болезни матери
22:54
В Кадамджайском районе задержали подозреваемого в ограблении частного дома