Кыргызстанец Руслан Царев выиграл бронзовую медаль Кубка мира по борьбе

Кыргызстанец Руслан Царев выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 72 килограммов Индивидуального Кубка мира по спортивной борьбе. Об этом сообщил сайт соревнований.
Руслан Царев в схватке за 3-е место встретился с борцом из Болгарии Аиком Мнатсакаяном.
Кыргызстанец победил по очкам (3:1).
Бои за бронзовые медали проиграли другие кыргызстанцы — Балбай Дордоков (55 килограммов) и Халмурат Ибрагимов (67 килограммов) и заняли пятые места.
Из-за переноса Олимпиады UWW решил провести полноценный чемпионат мира. Но после отказа некоторых стран от участия организаторы решили назвать соревнования Индивидуальным Кубком мира.
В состав команды из Кыргызстана вошли 20 спортсменов.
Индивидуальный Кубок мира по вольной, греко-римской и женской борьбе проходит 10-20 декабря в Белграде (Сербия).