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Спорт

Кыргызстанец Руслан Царев выиграл бронзовую медаль Кубка мира по борьбе

Кыргызстанец Руслан Царев выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 72 килограммов Индивидуального Кубка мира по спортивной борьбе. Об этом сообщил сайт соревнований.

Руслан Царев в схватке за 3-е место встретился с борцом из Болгарии Аиком Мнатсакаяном.

Кыргызстанец победил по очкам (3:1).

Бои за бронзовые медали проиграли другие кыргызстанцы — Балбай Дордоков (55 килограммов) и Халмурат Ибрагимов (67 килограммов) и заняли пятые места.

Из-за переноса Олимпиады UWW решил провести полноценный чемпионат мира. Но после отказа некоторых стран от участия организаторы решили назвать соревнования Индивидуальным Кубком мира.

В состав команды из Кыргызстана вошли 20 спортсменов.

Индивидуальный Кубок мира по вольной, греко-римской и женской борьбе проходит 10-20 декабря в Белграде (Сербия).
Ссылка: https://24.kg/sport/176537/
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