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Спорт

Управление спорта мэрии Бишкека может возглавить президент Федерации самбо

Управление физической культуры и спорта может возглавить президент Федерации самбо Кыргызстана Нурлан Токоноев. Об этом 24.kg сообщил председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов на замещение вакантных административных должностей муниципальной службы мэрии Бишкека, руководитель аппарата столичного муниципалитета Балбак Тулобаев.

«В конкурсе на замещение должности начальника управления приняли участие пять претендентов. Мы будем рекомендовать кандидатуру Нурлана Токоноева мэру Бишкека. Он будет решать, назначать на должность победителя конкурса или отклонить кандидатуру», — отметил чиновник.

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Нурлан Токоноев — мастер спорта международного класса по самбо и дзюдо, бронзовый призер Кубка СССР, бронзовый призер чемпионата мира, неоднократный призер чемпионатов Азии и международных турниров, возглавляет национальную Федерацию самбо.

При участии и помощи Нурлана Токоноева профильная федерация постоянно готовит наших спортсменов для участия в престижных соревнованиях. Они завоевывают призовые места.

Кыргызстанец Жаныбек Аматов, например, в ноябре 2019 года занял третье место на чемпионате мира по боевому самбо. Он шестикратный призер чемпионата мира по самбо. В сентябре команда КР взяла 33 медали на чемпионате Азии по самбо.

Кроме него на вакантную должность претендовали глава дирекции по развитию школьного и студенческого спорта Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Эркинбек Абдылдаев, руководитель дирекции по неолимпийским видам спорта Муратбек Кыбраев, заместитель директора дирекции по неолимпийским видам спорта Азатбек Тынаев, старший преподаватель по греко-римской борьбе КГАФКиС, генеральный секретарь федерации студенческого спорта Улан Деркембаев.

Напомним, экс-начальник городского управления спорта Даулет Досалиев освобожден от должности на основании личного заявления. В АКС ГКНБ ранее сообщили, что он в сговоре с подотчетными лицами организовал системное присвоение бюджетных денег.
Ссылка: https://24.kg/sport/155903/
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