У Кыргызстана 33 медали на чемпионате Азии по самбо

Кыргызстанцы завоевали 33 медали на чемпионате Азии по спортивному и боевому самбо. Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта.

Турнир прошел 13-15 сентября в Нью-Дели (Индия). В заключительный день копилка сборной КР пополнилась одной золотой, пятью серебряными и шестью бронзовыми медалями. Чемпионом стал Сыймык Джапаров, выступавший среди юношей в весе свыше 87 кг. Второе место в своих категориях заняли Кубаныч уулу Адилет, Турсунали уулу Амантур, Рысбек Абдыманапов, Эмилбек Мурзабаев и Нурсултан Тайлаков. На третью ступень пьедестала поднялись Алай Сартов, Алманбет Мамазаиров, Абдумалик кызы Самара, Белек Бараканов, Каналбек уулу Ильгиз и Кубанычбек уулу Атамырза.

Турнир проводился в трех возрастных группах: среди юношей, юниоров и взрослых. В первый день наши самбисты выиграли 12 медалей, во второй — девять. По итогам трех дней у них 4 золотые, 11 серебряных и 18 бронзовых наград.

На чемпионате Азии — 2018 сборная КР взяла 28 медалей.