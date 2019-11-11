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Спорт

Кыргызстанец Жаныбек Аматов — шестикратный призер чемпионата мира по самбо

Фото из архива 24.kg. Самбист Жаныбек Аматов

Кыргызстанец Жаныбек Аматов 10 ноября занял третье место на чемпионате мира по боевому самбо. Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта.

Он выступал в весовой категории 90 килограммов и выиграл две схватки из трех. Для него это шестая бронза на чемпионатах мира — он занимал третью ступень пьедестала в 2009, 2014, 2015, 2016 и 2018 годах.

ЧМ проходил 8-10 ноября в Чхунджу (Южная Корея). У кыргызстанцев три медали. Ранее Эдилбек Шакирмаматов (82 кг) завоевал серебро, а Эрнис Капаров (62 кг) — бронзу.
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