Кыргызстанец Жаныбек Аматов 10 ноября занял третье место на чемпионате мира по боевому самбо. Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта.

Он выступал в весовой категории 90 килограммов и выиграл две схватки из трех. Для него это шестая бронза на чемпионатах мира — он занимал третью ступень пьедестала в 2009, 2014, 2015, 2016 и 2018 годах.

ЧМ проходил 8-10 ноября в Чхунджу (Южная Корея). У кыргызстанцев три медали. Ранее Эдилбек Шакирмаматов (82 кг) завоевал серебро, а Эрнис Капаров (62 кг) — бронзу.