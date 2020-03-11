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Спорт

«Аталанта» и «РБ Лейпциг» — первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов 10 марта прошли два матча 1/8 финала.

«Аталанта» в гостях со счетом 4:3 одолела «Валенсию». Все мячи у победителей забил Йосип Иличич (3-я минута, с пенальти, 43-я минута, с пенальти, 71-я и 82-я минута). У проигравших отличились Кевин Гамейро (21-я и 51-я минута) и Ферран Торрес (67-я минута). Из-за угрозы коронавируса матч прошел при пустых трибунах.

«РБ Лейпциг» дома одолел «Тоттенхэм» — 3:0. Голы забили Марсель Забитцер (10-я и 21-я минута) и Эмиль Форсберг (87-я минута).

Это были ответные поединки 1/8 финала. Первые прошли в феврале. «Аталанта» и «РБ Лейпциг» их тоже выиграли. Взяв верх по сумме двух встреч, они выходят в следующую стадию турнира.

Расписание предстоящих матчей плей-офф и результаты Лиги чемпионов — здесь.
Ссылка: https://24.kg/sport/146091/
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