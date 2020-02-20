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Спорт

Разгром «Валенсии», рекорд Дениса Черышева. Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов 19 февраля прошло два матча 1/8 финала.

«Аталанта» со счетом 4:1 победила «Валенсию». У «Аталанты» голы забили Ханс Хатебур (16-я и 62-я минута), Йосип Иличич (42-я минута) и Ремо Фройлер (57-я минута), у «Валенсии» — Денис Черышев (66-я минута). Черышев отличился через две минуты после появления на поле. Это рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов среди игроков, вышедших на замену.

Финалист прошлогоднего розыгрыша «Тоттенхэм» уступил «РБ Лейпциг» — 0:1. Результативный удар нанес Тимо Вернер (58-я минута, с пенальти).

Расписание и результаты всех матчей плей-офф Лиги чемпионов — здесь.
Ссылка: https://24.kg/sport/144149/
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