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Спорт

В Китае из-за коронавируса отменили турнир по борьбе. Он пройдет в Бишкеке

Фото из архива ГАМФКиС. Эпизод чемпионата Азии - 2018 по борьбе, проходившего в Бишкеке

Бишкек примет лицензионный турнир по борьбе. Об этом сообщил Объединенный мир борьбы (UWW).

Турнир должен был пройти 27-29 марта в Сиане (Китай). Но из-за вспышки коронавируса его отменили. Накануне исполнительный совет UWW утвердил новым местом проведения столицу Кыргызстана. Сроки остались без изменений.

В программу войдут состязания по вольной, греко-римской и женской борьбе. Участники будут оспаривать путевки на предстоящую Олимпиаду. Для завоевания путевки надо занять первое или второе место. Одна страна может взять максимум 18 лицензий.

На сегодня у отечественных борцов две лицензии. Их на чемпионате мира — 2019 завоевали Айсулуу Тыныбекова и Атабек Азизбеков. Проходящий в эти дни в Индии чемпионат Азии нелицензионный.

У кыргызстанцев есть опыт организации крупных борцовских турниров — в Бишкеке проходил чемпионат Азии — 2018.
Ссылка: https://24.kg/sport/144279/
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