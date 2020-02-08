Восходящая звезда муай тай после тренировок зубрит физику и алгебру

Али-Хан Эргешов увлекся тайским боксом в 14 лет, а в 16 лет стал чемпионом мира и Европы среди любителей-юниоров. Сегодня готовится к новым турнирам.

Благодаря чему произошел стремительный взлет, как он пережил звездную болезнь и какой соперник его шокировал, 17-летний спортсмен рассказал 24.kg.

Утром в школу, вечером в спортзал

— Часто даете интервью?

— Это первое.

— Когда мы договаривались о беседе, вы сказали, что у вас почти нет достижений. Почему?

— Я в начале пути. К тому же жизнь после прошлогодних успехов не изменилась: днем учусь в школе, вечером иду в спортзал.

— Как попали в тайский бокс?

— Часто дрался на улице, и надо было улучшить навыки самообороны. Выучив новые приемы, занятия не бросил. Полюбил технику муай тай и музыку, сопровождающую бои. А вот на улице драться перестал. Мой тренер Сыргак Айталиев требует быть агрессивным только на ринге, а вне его вести себя как можно проще.

— Родители одобряют увлечение?

— Раньше были против. Думали, быстро брошу. Бывало, говорили: «Может, не пойдешь на тренировку? Может, не будешь участвовать в турнире? Вдруг получишь травму». Постепенно смирились и теперь делят со мной радость побед.

Обхожусь без серьезных травм. Были только синяки, разрыв связок и вывихи.

Фишки от чемпионов

— Мечтали стать чемпионом мира?

— Конечно. Спасибо тренеру, что это произошло так быстро. Он прививает эффективную технику — делать упор на клинч. Просит учителей освободить меня от занятий на время зарубежных поездок. Нашел спонсора, который их оплачивает.

Наш клуб «Спарта» находится возле Ботанического сада. Часто бегаю по нему для разминки. Затем начинаются спарринги и отработка ударов на лапах. Мои одноклубники — многократные чемпионы мира Жаныбек Бейшебек уулу и Никита Цой. Они старше и сильнее меня. Занимаясь с ними, расту. Жаныбек участвовал в боях в Таиланде. Делится опытом и показывает интересные фишки. Перед важными турнирами тренируюсь семь раз в неделю.

В 2017 году на открытом чемпионате Узбекистана взял серебро, а в 2018-м — золото. Дважды (в 2018 году и 2019-м) выиграл чемпионат Кыргызстана. Поэтому победы на чемпионатах мира и Европы не были неожиданностью.

— Какие от них воспоминания?

— На чемпионате мира бился в весовой категории 57 килограммов . В полуфинале по очкам победил узбекистанца, а в финале встретился с малазийцем. Во втором раунде ударил локтем, и он упал. Когда поднялся, я хотел продолжить атаку, но рефери остановил бой и объявил технический нокаут.

На чемпионате Европы я планировал выступить в категории 60 килограммов , но соперников не было. Пришлось драться в весе 63,5 килограмма. В первом бою одолел украинца, во втором — иранца. Они были заметно тяжелее меня.

Как вылечили звездную болезнь

— Молодые чемпионы нередко страдают звездной болезнью. У вас она была?

— После чемпионата мира стал огрызаться в общении со старшей сестрой. Она быстро опустила меня с небес на землю. В зале тоже поначалу вел себя самоуверенно. Жаныбек и Никита во время спаррингов охладили мой пыл и убедили, что мне есть над чем работать.

— В школе вами гордятся?

— Да. Поздравляют с победами. Иногда завышают оценки. Но я этим не злоупотребляю. Стараюсь учиться добросовестно. По некоторым предметам у меня четверки, а по физике и алгебре — пятерки.

В этом году окончу 11-й класс и, возможно, поступлю в Академию физической культуры и спорта.

Фото 24.kg. Али-Хан Эргешов в гостях у 24.kg. Февраль 2020 года

Первые шаги на полупрофессиональном ринге

— Слышал, вы выступали среди полупрофессионалов. Чем они отличаются от любителей?

— У любителей-юниоров бой длится три раунда по полторы минуты. Участники надевают шлем, перчатки, протекторы, налокотники и футы. У полупрофессионалов раунд на 30 секунд длиннее, а из защиты только перчатки и футы.

— Сколько боев провели среди полупрофессионалов?

— Три. Два из них в Омске. Соперниками были россияне. Судьи всегда симпатизируют хозяевам ринга. Для победы над ними нужен нокаут или явное преимущество. В первом бою я недоработал, и он завершился вничью. Второй выиграл в одни ворота.

Один полупрофессиональный бой провел на Иссык-Куле. Мне должен был противостоять ровесник, но он получил травму. Когда я узнал, кто его заменит, испытал шок. Это был 19-летний Шерзод Кабутов. За полгода до этого он встречался на чемпионате Кыргызстана с Никитой Цой. Я смотрел их бой и знал, что Шерзод опытный и сильный спортсмен. Он двукратный чемпион Азии, обладатель кубков мира и Европы по кикбоксингу. До него я со взрослыми на турнирах не дрался.

Было очень тяжело: бой проходил в высокогорье и длился девять минут. Благодаря наставлениям тренера и Жаныбека я собрался с духом и победил.

Фото @alikhan_ergewov_mt. Али-Хан Эргешов во время поездки в Таиланд на чемпионат мира. 2019 год

Соперники, с которыми хочется сразиться

— К чему сейчас готовитесь?

— К международному турниру, который пройдет 15 февраля в Бишкеке.

В июне хочу поехать в Таиланд на чемпионат мира и вновь стать лучшим. Его собирались провести в марте, но из-за вспышки вируса в Китае перенесли.

Иногда для практики и опыта участвую на турнирах по другим единоборствам. Я двукратный чемпион Кыргызстана по кикбоксингу К-1. Побеждал на турнире по бирманскому боксу.

Фото Сыргака Айталиева. Али-Хан Эргешов (справа) и другие кыргызстанцы на чемпионате мира - 2019

В 2021-м перейду во взрослую категорию. Хочу стать профессионалом и выступать лет до 35.

— С кем из известных бойцов мечтаете сразиться?

— С опытным тайцем Супербоном. Он ученик легендарного Буакава и мой кумир. Дерется технично и красиво.