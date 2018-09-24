Жестко и зрелищно. Как проходил чемпионат Кыргызстана по муай-тай WMF

Благодаря динамике и зрелищности муай-тай любят во многих странах. Кыргызстан не исключение. Накануне в поселке Манас провели открытый чемпионат республики — праздник для любителей бескомпромиссных единоборств.

Организатором была Федерация тайского бокса по версии WMF, которую возглавляет Сыргак Айталиев. Ее бойцы ежегодно ездят в Бангкок на чемпионат мира и без медалей не возвращаются. В 2016-м они выиграли 17 медалей, в 2017-м — восемь, а в 2018-м — три.

За победу в нескольких возрастных группах боролись 150 спортсменов из Бишкека, Чуйской и Иссык-Кульской областей, а также из Узбекистана. Бойцов из соседней страны было немного, но все поединки с их участием получились яркими и упорными.

«В КР приехали в третий раз. С представителями здешней федерации мы в хороших отношениях — постоянно видимся на зарубежных соревнованиях. Помогаем друг другу развиваться — приезжаем на турниры к ним, а они к нам. На этот чемпионат привезли семерых спортсменов, и пятеро из них вышли в финал. Среди них пятикратный чемпион мира Шахриер Жураев, — сказал 24.kg главный тренер сборной Узбекистана по муай-тай WMF Шерали Жураев. — Уровень турнира нормальный, конкуренция есть. В ноябре ждем кыргызстанцев на открытом чемпионате Узбекистана».

Среди юниоров (16-17 лет) в своих весовых категориях чемпионами стали Азиз Вундизов (Ивановка), Алихан Эргешев (клуб «Спарта»), Сыймык Базарбеков, Ибрахим уулу Атабек (оба из клуба «Манас прайд») и Тимур Низомидинов (Узбекистан).

Чемпионка мира этого года 19-летняя Айбике Исаева в состязаниях не участвовала. Объявляла в микрофон фамилии участников и оглашала вердикты судей. Одним своим присутствием вдохновляла многих на победу.

«Этим видом спорта занимаюсь около четырех лет. За это время выступила на трех чемпионатах мира и поочередно завоевала бронзовую, серебряную и золотую медали. Но в первую очередь довольна не собой, а результатами нашей федерации, — сказала она 24.kg. — Хотим, чтобы популярность тайского бокса в КР росла. Планируем ездить по всем регионам и охватить им как можно больше людей. Стремимся получить официальную аккредитацию от спортивного ведомства».

Не было скучных боев. Участники от мала до велика выступали с большой самоотдачей: выполняли эффектные и эффективные удары ногой с разворота, лупили друг друга в прыжке, швыряли на пол. И все это под проникновенную тайскую музыку.

«В муай-тае я года три-четыре. В свое время он понравился мне своей красотой, жесткостью, стилем, разнообразием ударов и борьбой в стойке, — сказал 24.kg чемпион мира 2016 года 22-летний Никита Цой. — В 2019-м хочу победить на ЧМ среди полупрофессионалов. А сейчас буду биться с действующим чемпионом мира из Узбекистана Мироншохом Убайдуллаевым. Думаю, будет зрелищный поединок».

И он не ошибся. Их бой в финале в весе 57 килограммов стал, возможно, самым напряженным на чемпионате. Они провели три раунда по две минуты, и преимущество несколько раз переходило от одного спортсмена к другому. Рефери в ринге был один из самых известных наших мастеров муай-тая — чемпион мира Жаныбек Бейшебек уулу. Число титулованных бойцов на данном турнире зашкаливало!

Никита Цой, представлявший клуб «Спарта», победил со счетом 2:1. В остальных категориях среди мужчин чемпионами стали Евгений Трубчанинов (клуб «Белый волк»), Шахриер Жураев (Узбекистан), Жанар Калиев (клуб «К-1»), Акылбек уулу Санжар, Ринат Сейткулов и Автандил уулу Сыргак (все из клуба «Манас прайд»).

Кыргызским и узбекским бойцам так понравилось соперничать, что одним лишь чемпионатом они не ограничились. Сыймык Базарбеков (КР) и Сардор Аманов (Узбекистан) провели так называемый матчевый бой (вне конкурса) ради практики и на радость публике. Местный спортсмен был напорист и выиграл досрочно.

«Особых проблем у нас нет. Разве что нехватка финансирования. На все турниры ездим за свой счет. В соседние страны выезжаем стабильно, а вот в дальние выбираться тяжеловато. Тратимся не только на поездки. К примеру, готовясь к нынешнему чемпионату, я не нашел в КР ринга, который бы отвечал всем стандартам муай-тая. И построил его за свой счет», — сказал 24.kg Сыргак Айталиев.

Фото Федерации тайского бокса WMF. Победители и призеры чемпионата Кыргызстана по тайскому боксу (WMF)

«Ранее устраивали состязания в Манасе в 2016-м — всем понравилось. Люди тут гостеприимные. Ныне участвовали клубы не только тайского бокса, но и те, кто больше специализируется на рукопашном бое и кикбоксинге. Многие хотят с нами сотрудничать, — добавил Сыргак Айталиев. — Мы довольны. Присмотрели молодые таланты для предстоящей поездки в Узбекистан и на ЧМ-2019».