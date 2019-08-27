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Спорт

Шесть кыргызстанцев стали чемпионами Европы по тайскому боксу

Фото Сыргака Айталиева. Сборная Кыргызстана по тайскому боксу WMF на чемпионате Европы — 2019

Кыргызстанцы стали чемпионами Европы по тайскому боксу WMF. Об этом 24.kg сообщил президент федерации данного вида спорта КР (по версии WMF) Сыргак Айталиев.

Открытый чемпионат Европы прошел 21-26 августа в Белгороде (Россия). За победу боролись около 180 бойцов из 11 стран. Кыргызстан представляли девять человек. Они выступали среди кадетов, юниоров и взрослых.

Молодые спортсмены Анастасия Струкалина, Эрназар Аманжолов, Эрик Боцорога, Алихан Эргешев и Кубаныч уулу Амантур в своих категориях выиграли золото. Айзирек Койлубаева и Ислам Рахманалиев — серебро. Взрослый боец Евгений Трубчанинов взял два золота и чемпионский пояс за победы среди любителей и полупрофессионалов.

«Призер двух чемпионатов мира в составе нашей сборной Бегайым Какчекеева второй год учится и живет в Тюмени. В этот раз она выступала за Россию и стала чемпионкой Европы среди профессионалов», — отметил Сыргак Айталиев.

«В конце сентября, возможно, отправимся на международный турнир в Омск», — добавил он.

Весной сборная КР по тайскому боксу WMF успешно выступила на чемпионате мира.
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