Шесть кыргызстанцев стали чемпионами Европы по тайскому боксу

Кыргызстанцы стали чемпионами Европы по тайскому боксу WMF. Об этом 24.kg сообщил президент федерации данного вида спорта КР (по версии WMF) Сыргак Айталиев.

Открытый чемпионат Европы прошел 21-26 августа в Белгороде (Россия). За победу боролись около 180 бойцов из 11 стран. Кыргызстан представляли девять человек. Они выступали среди кадетов, юниоров и взрослых.

Молодые спортсмены Анастасия Струкалина, Эрназар Аманжолов, Эрик Боцорога, Алихан Эргешев и Кубаныч уулу Амантур в своих категориях выиграли золото. Айзирек Койлубаева и Ислам Рахманалиев — серебро. Взрослый боец Евгений Трубчанинов взял два золота и чемпионский пояс за победы среди любителей и полупрофессионалов.

«Призер двух чемпионатов мира в составе нашей сборной Бегайым Какчекеева второй год учится и живет в Тюмени. В этот раз она выступала за Россию и стала чемпионкой Европы среди профессионалов», — отметил Сыргак Айталиев.

«В конце сентября, возможно, отправимся на международный турнир в Омск», — добавил он.

Весной сборная КР по тайскому боксу WMF успешно выступила на чемпионате мира.